Реинтеграция Молдовы является основным фактором всей политической конструкции, и чем скорее будет решен приднестровский конфликт, тем динамичнее будет развиваться республика. Об этом заявил, 14 июня, глава парламентской фракции Партии социалистов (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ.
Депутат отметил, что Кишинев должен показать конкретными делами, что может гарантировать права жителей Левобережного региона. По словам Фуркулицэ, самым лучшим механизмом политического решением ситуации является предоставление Приднестровью статуса автономии в составе Республики Молдовы, передает eadaily.com.
«Представление автономии по тем принципам, которые применяются в Гагаузии. Может быть с иным юридическим регламентированием, но автономия в составе Молдавии с тем, чтобы приднестровцы чувствовали себя уверенными, могли продвигать свои интересы как в политике, так и на уровне администрации, включительно и в образовании могли сохранить право использовать язык, который предпочитают. Это несомненно», — подчеркнул Фуркулицэ.
Он добавил, что на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в РМ 11 июля, приднестровцам не должны создаваться помехи в волеизъявлении.
«Молдова должна продемонстрировать способность обеспечивать как право, так и порядок на избирательных участках. Они (граждане проживающие в Приднестровье) должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать, что Молдавия может гарантировать им определенные права», — заключил Корнелиу Фуркулицэ.
Ранее представители ПСРМ говорили о том, что президентская партия «Действия и солидарность» (ПДС) подготовила группы своих агрессивных сторонников, которые в обмен на денежные вознаграждения будут блокировать доступ на избирательные участки граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье. На президентских выборах прошлого года поддерживающие нынешнего президента Молдавии Майю Санду унионисты и комбатанты препятствовали доступу приднестровцев на избирательные участки, обзывали их «сепаратистами» и оскорбляли русскоязычных избирателей.
Перед этими выборами социалисты пообещали не допустить повторения подобного сценария.
Как сообщало EADaily , в период президентства социалиста Игоря Додона (в декабре 2020 года его на этом посту сменила Майя Санду) говорил, что его команда разработала некий план приднестровского урегулирования. Он якобы предполагал предоставление региону статуса «очень сильной автономии», что по мнению авторов должно было способствовать его принятию Тирасполем. Однако, детали проекта так и не были представлены широкой общественности.
Санду тоже называет решение приднестровского вопроса приоритетом своей политики. В этом она опирается на своих кураторов из Вашингтона, которые считают, что этот замороженный конфликт нужно разморозить. Там поясняют, что якобы независимое Приднестровье — это проект России, и оно существует отдельно от РМ только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы, которое надо исключить. Посол США в Кишинёве Дерек Хоган уверен, что победа на парламентских выборах прозападных сил во главе с Майей Санду создаст необходимые условия, чтобы приднестровское урегулирование вошло в финальную стадию.