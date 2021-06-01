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НАТО призвало Россию вывести свои войска из Приднестровья

НАТО призвало Россию вывести свои войска из Приднестровья

Члены НАТО призвали Россию вывести свои войска из Приднестровья и принять конструктивное участие в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Союзники также заявили о том, что альянс будет оказывать поддержку республике в укреплении оборонного потенциала страны. Главы государств и правительств, принявших участие в саммите Североатлантического совета в Брюсселе 14 июня подчеркнули это в своем итоговом заявлении.

Участники саммита НАТО, который прошел 14 июня в Брюсселе с участием лидеров стран-участников альянса, в итоговом заявлении подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдовы, призвав Россию вывести свои войска из Приднестровья, сообщает newsmaker.md.

«Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. Мы призываем Россию в соответствии с её международными обязательствами вывести войска, которые она разместила во всех трёх странах без их согласия. (…) Мы также призываем Россию принять конструктивное участие в процессе урегулирования в Приднестровье», — говорится в заявлении.

Участники саммита заявили о готовности оказывать поддержку в укреплении национальной безопасности Молдовы.

«Мы привержены оказанию поддержки проведению демократических реформ в Республике Молдова и предоставлению ей содействия по линии нашей инициативы об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности», — заявили члены НАТО.

Кроме того, НАТО осудило Россию в «незаконной и противоправной аннексии и временной оккупации» Крыма и призвала отказаться от своего признания регионов Грузии Абхазия и Южная Осетия как независимых государств.

Как сообщает «Коммерсант», впервые союзники НАТО согласились провозгласить Китай «системным вызовом» для безопасности альянса. Поэтому впредь НАТО планирует сдерживать не только Россию, которую в альянсе по-прежнему считают угрозой номер один, но и Китай.

«Заявленные Китаем стремления и напористое поведение представляют собой системные вызовы для основанного на правилах международного порядка и областей, имеющих важное значение для безопасности Североатлантического союза. Мы обеспокоены той политикой принуждения, которая не соответствует основным ценностям, закрепленным в Вашингтонском договоре. Китай быстро увеличивает свой ядерный потенциал со все большим числом боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады. Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих. Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе. Мы по-прежнему обеспокоены частым отсутствием транспарентности со стороны Китая и использованием им дезинформации», — говорится в итоговом заявлении НАТО.

newsmaker.md
  • Сегодня, 14:43
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