Dnestr.TV

 
0

Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 10

Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 10

Американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Home and Pro 14 октября 2025 года. Это следует из документов, опубликованных на сайте корпорации.

Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году, после чего Microsoft заявляла, что это будет «последний Windows», который будет постоянно обновляться. На протяжении последних нескольких лет Microsoft ограничивалась релизами двух крупных обновлений для Windows 10 в год, добавляя в нее новые функции, передает gazeta.ru

24 июня компания должна представить новую версию операционной системы Windows. Ожидается, что в новой операционной системе будет обновлен дизайн, появятся дополнительные возможности для разработчиков. Кроме того, компания обещает предложить более простые способы взаимодействия пользователей.

Ранее компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. В корпорации уточнили, что данная мера не затронет некоторые версии Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

gazeta.ru
  • Вчера, 22:54
  • DTV
  • Просмотров: 19
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна