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Размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за май 2021 года.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за май 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1704 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –1766 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1636 руб.;

б) пенсионеры –1342 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1635 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1450 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –1780 руб.;

В среднем на душу населения –1581 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,6 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,4 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

minsoctrud.gospmr.org
  • Вчера, 23:11
  • DTV
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