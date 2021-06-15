Парламент Венгрии принял законопроект, который запрещает распространять в школах информацию, «пропагандирующую» гомосексуальность или смену пола. Об этом сообщает CNN.
Законопроект был внесен премьер-министром страны Виктором Орбаном и подразумевает запрет на демонстрацию материалов, поощряющих изменение пола или гомосексуальность, лицам до 18 лет. Закон также устанавливает список организаций, которым будет разрешено проводить уроки полового просвещения , передаёт rtvi.com
За принятие законопроекта проголосовали 157 законодателей, один человек высказался против. Все оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста.
Правозащитные организации решительно осудили этот законопроект. Они считают, что этот документ могут использовать для преследования жителей Венгрии из-за их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Некоторые из правозащитников сравнили этот документ с российским законом против «гей-пропаганды», который приняли в 2013 году.
«В этот позорный день место оппозиции не в парламенте, а на улицах», — написал мэр Будапешта Карачоньи в фейсбуке. В день голосования за законопроект несколько сотен человек устроили акцию протеста у стен парламента.
Парламент Венгрии в мае 2020 года принял закон, который запрещает трансгендерам менять пол в документах. Правозащитные группы опасаются, что это решение усугубит дискриминацию в отношении представителей ЛГБТ.