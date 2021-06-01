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В Молдове в 10-й раз подорожало топливо за последние полгода

В Молдове в 10-й раз подорожало топливо за последние полгода

На одной из сети молдавских АЗС вновь подорожало топливо. Согласно новым ценам, бензин подорожал почти на 30 банов за литр.
Таким образом, бензин Efix стоит 20,95 лея за литр, а бензин A-95 - 20,60 лея за литр. Литр дизельного топлива сейчас стоит 17,45 лея, передает point.md ссылаясь на deschide.md

Это уже десятое подорожание бензина и дизтоплива за последние полгода.

Напомним, накануне на открытом заседании совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) была утверждена Методика расчета и применения цен на нефтепродукты.

Документ регулирует формирование рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ в строгом соответствии с положениями, установленными в Законе № 54/2021 о внесении изменений в Закон о рынке нефтепродуктов № 461/2001.
point.md
  • Сегодня, 11:39
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