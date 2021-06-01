На одной из сети молдавских АЗС вновь подорожало топливо. Согласно новым ценам, бензин подорожал почти на 30 банов за литр. Таким образом, бензин Efix стоит 20,95 лея за литр, а бензин A-95 - 20,60 лея за литр. Литр дизельного топлива сейчас стоит 17,45 лея, передает point.md ссылаясь на deschide.md
Это уже десятое подорожание бензина и дизтоплива за последние полгода.
Напомним, накануне на открытом заседании совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) была утверждена Методика расчета и применения цен на нефтепродукты.
Документ регулирует формирование рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ в строгом соответствии с положениями, установленными в Законе № 54/2021 о внесении изменений в Закон о рынке нефтепродуктов № 461/2001. point.md