Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за май 2021 года. Согласно статистическим данным, в мае тарифы не изменились, а с начала года – выросли на 1,2%.
Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).
С начала текущего года стоимость проезда в транспорте международного, междугородного и местного сообщения, а также проезд в городском электротранспорте – остались неизменными.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 28.50 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.19 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).
За первый квартал 2021 года абонентская плата за домашний телефон повысилась на 1,5 руб. Базовый тариф на местный телефонный разговор стал дешевле на одну копейку. Базовые тарифы междугородного телефонного соединения – на 2 копейки. Базовые тарифы местной мобильной связи, международного телефонного соединения – остались неизменными.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.49 руб. (Тирасполь), 2.53 руб. (Бендеры), 2.82 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0,25 руб. (Рыбница). 12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 8.40 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).
Тарифы на некоторые виды услуг ЖКХ за прошедший временной год претерпели изменения:
Содержание и ремонт жилищного фонда с начала года повысились в Тирасполе – на 16 копеек, Бендерах – на 5 копеек, Рыбнице – на 47 копеек за 1 кв.м. Наем государственной и муниципальной площади подорожал в Рыбнице – на 4 копейки за 1 кв.м. В Тирасполе и Бендерах – тариф не изменился. Тариф на вывоз мусора за прошедший отчетный период снизился в Тирасполе – на 62 копейки в месяц с человека, в Бендерах – не изменился, в Рыбнице – увеличился на 31 копейку.
13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).
Стоимость услуг за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией по республике, по сравнению с началом текущего года, – осталась неизменной.
Средневзвешенные курсы ряда валют за май 2021 года относительно приднестровского рубля:
Доллар США – 16,10 руб. Евро – 19,5350 руб. Гривна – 0,5831 руб. Российский рубль – 0,2172 руб. Молдавский лей – 0,8856 руб. Белорусский рубль – 6,3561 руб.