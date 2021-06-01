Dnestr.TV

 
0

Действующие тарифы на услуги

Действующие тарифы на услуги

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за май 2021 года. Согласно статистическим данным, в мае тарифы не изменились, а с начала года – выросли на 1,2%.

Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).

С начала текущего года стоимость проезда в транспорте международного, междугородного и местного сообщения, а также проезд в городском электротранспорте – остались неизменными.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 28.50 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.19 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).

За первый квартал 2021 года абонентская плата за домашний телефон повысилась на 1,5 руб. Базовый тариф на местный телефонный разговор стал дешевле на одну копейку. Базовые тарифы междугородного телефонного соединения – на 2 копейки. Базовые тарифы местной мобильной связи, международного телефонного соединения – остались неизменными.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.49 руб. (Тирасполь), 2.53 руб. (Бендеры), 2.82 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0,25 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 8.40 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).

Тарифы на некоторые виды услуг ЖКХ за прошедший временной год претерпели изменения:

Содержание и ремонт жилищного фонда с начала года повысились в Тирасполе – на 16 копеек, Бендерах – на 5 копеек, Рыбнице – на 47 копеек за 1 кв.м.
Наем государственной и муниципальной площади подорожал в Рыбнице – на 4 копейки за 1 кв.м. В Тирасполе и Бендерах – тариф не изменился.
Тариф на вывоз мусора за прошедший отчетный период снизился в Тирасполе – на 62 копейки в месяц с человека, в Бендерах – не изменился, в Рыбнице – увеличился на 31 копейку.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).

Стоимость услуг за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией по республике, по сравнению с началом текущего года, – осталась неизменной.

Средневзвешенные курсы ряда валют за май 2021 года относительно приднестровского рубля:

Доллар США – 16,10 руб.
Евро – 19,5350 руб.
Гривна – 0,5831 руб.
Российский рубль – 0,2172 руб.
Молдавский лей – 0,8856 руб.
Белорусский рубль – 6,3561 руб.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна