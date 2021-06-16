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Лукашенко призвал все регионы Белоруссии быть готовыми к быстрой мобилизации

Лукашенко призвал все регионы Белоруссии быть готовыми к быстрой мобилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый регион страны должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок.
Об этом он сказал на встрече по вопросам территориальной обороны, сообщает БелТА, передает gazeta.ru

«К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи — дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом», — пояснил Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул важность обеспечения полной готовности органов управления территориальной обороной.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием. По словам белорусского лидера, никто не может гарантировать, что однажды не придется воевать, так как «мир одурел вообще».

gazeta.ru
  • Вчера, 18:37
  • DTV
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