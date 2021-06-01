Власти объявили частичную обязательную вакцинацию работающих москвичей. До 15 июля работодатели в сфере услуг, торговли, общепита и других должны обеспечить вакцинацию не меньше 60% работников
Руководители части московских организаций и предприниматели обязаны организовать обязательную вакцинацию от коронавируса как минимум 60% сотрудников. Постановление об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева, пишет forbes.ru.
Согласно документу, к 15 июля хотя бы первым компонентом вакцины (или же однокомпонентной вакциной) должны быть привиты не меньше 60% работников, к 15 августа они должны получить вторую прививку. Обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в сферах:
- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, фитнес-клубов;
- химчисток и прочих бытовых услуг;
- общественного транспорта и такси;
- музеев, библиотек;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- детских игровых комнат;
- клиентских отделений финансовых организаций, почты, МФЦ;
- образования, здравоохранения, социальной защиты;
- ЖКХ и энергетики;
- массовых спортивных мероприятий;
- а также государственные гражданские и муниципальные служащие и работники органов власти Москвы.
Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказания к вакцине.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 1 июля будет создана информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. forbes.ru