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В Москве объявили частичную обязательную вакцинацию работников

В Москве объявили частичную обязательную вакцинацию работников

Власти объявили частичную обязательную вакцинацию работающих москвичей. До 15 июля работодатели в сфере услуг, торговли, общепита и других должны обеспечить вакцинацию не меньше 60% работников

Руководители части московских организаций и предприниматели обязаны организовать обязательную вакцинацию от коронавируса как минимум 60% сотрудников. Постановление об обязательной вакцинации подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева, пишет forbes.ru.

Согласно документу, к 15 июля хотя бы первым компонентом вакцины (или же однокомпонентной вакциной) должны быть привиты не меньше 60% работников, к 15 августа они должны получить вторую прививку. Обязательной вакцинации подлежат люди, работающие в сферах:

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, фитнес-клубов;

- химчисток и прочих бытовых услуг;

- общественного транспорта и такси;

- музеев, библиотек;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- детских игровых комнат;

- клиентских отделений финансовых организаций, почты, МФЦ;

- образования, здравоохранения, социальной защиты;

- ЖКХ и энергетики;

- массовых спортивных мероприятий;

- а также государственные гражданские и муниципальные служащие и работники органов власти Москвы.

Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказания к вакцине.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 1 июля будет создана информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.
forbes.ru

  • Вчера, 18:47
  • DTV
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