В ходе заседания Правительства Вице-премьер Станислав Касап презентовал усовершенствованную редакцию законодательной инициативы, впервые представленной четыре года назад. В ней уже учтены корректировки депутатского корпуса, внесенные во время первого знакомства с проектом.
Как напоминает пресс-служба Правительства, идея введения в Приднестровье нового типа некоммерческой организации была представлена Правительством в 2017 году. Соответствующую инициативу направили в Верховный Совет, но отозвали в целях внесения настоящего законопроекта в уточненной редакции.
Как подчеркнул Станислав Касап, пакет инициатив предусматривает особые и новые элементы правового статуса государственных и муниципальных учреждений, которые функционируют в различных сферах государственного управления.
«Это позволит получить новые инструменты всем органам исполнительной власти в сфере управления подведомственными учреждениями», - отметил Вице-премьер.
В свою очередь Глава Правительства обратил внимание на тот факт, что автономные учреждения предполагают смену модели финансирования некоторых государственных учреждений.
«Одной из целей являлся пересмотр системы оплаты труда в этих учреждениях в сторону ее повышения за счет изменения модели финансирования этих организаций и перевода их в иную, близкую к коммерческой, систему оплаты труда», - пояснил Александр Мартынов.
Автономное учреждение создается для выполнения работ или оказания государственных или муниципальных услуг в сферах науки, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Они обладают рядом преимуществ, таких как самостоятельное распределение всех доходов и возможность самостоятельно распоряжаться отдельными видами имущества. Доходы автономного учреждения остаются в его распоряжении, используются для собственного развития.
Законопроект предусматривает два способа создания автономного учреждения: путем его учреждения или путем изменения типа уже существующего государственного или муниципального учреждения. gov-pmr.org