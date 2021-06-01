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Вадим Красносельский провел встречу с бендерскими общественниками

Вадим Красносельский провел встречу с бендерскими общественниками

Общение Президента ПМР с представителями полутора десятков общественных организаций Бендер организовали на площадке кинотеатра им. Горького. К беседе пригласили порядка сорока человек. Большую массовость в закрытом помещении не допускают карантинные ограничения. Участие в дискуссии приняли также представители руководства правительства и министерств социального блока. Общение прошло в диалоговом формате.

Как информирует пресс-служба главы государства, говорили о переговорном процессе с отсылкой к историческим фактам о зарождении и становлении приднестровской государственности, а также к событиям сегодняшнего дня. Вадим Красносельский остановился на причинно-следственных связях произошедшего в начале 90-х годов и нынешнего состояния переговорного процесса.
Говорил о необоснованности обвинений в сепаратизме, звучащих в адрес Приднестровья, и о том, что молдавское государство разрушили молдавские политики и парламентарии, проголосовавшие в свое время за судьбоносные документы.
Не осталась без внимания тема миротворчества. Вадим Красносельский отметил: в трудный час опасности российские миротворцы встали на защиту жителей республики, теперь настало время приднестровцам защитить, в том числе информационно, миротворчество, формат которого упорно пытаются изменить. Президент напомнил о том, как в 1992 году находящиеся в Приднестровье международные наблюдатели «наблюдали» за происходящим: с началом военных действий они были экстренно эвакуированы и в последствии даже не удосужились предоставить соответствующие отчеты и документально оформить выводы. Рассказывая о прошедшей недавно встрече Президента ПМР с делегацией нынешних посредников и наблюдателей переговорного процесса в формате «3+2», Вадим Красносельский отметил, что впервые к разговору были приглашены общественники: «Мы там не чаи распиваем. Мы отстаиваем приднестровскую позицию. Мне было важно, чтобы общественность знала, видела, как происходит общение, участвовала в обсуждении".

Говорили на встрече о пандемии и вакцинации, о социальных выплатах и поддержке молодежи, о льготном оказании медицинских услуг защитникам и семьям погибших. Президента спрашивали об индексации боевых выплат. Вадим Красносельский поручил просчитать увеличение госрасходов, которое повлечет за собой перерассчет, и доложить о выводах. Звучала благодарность за обеспечение защитников-инвалидов собственным жильем.

В адрес приднестровских медиков – слова признательности за спасенные в период пандемии жизни. Отмечено, что коронавирус унес жизнь одного инвалида-защитника, состояние которого было крайне сложным и до инфицирования новым вирусом. Остальные заболевшие с помощью врачей успешно справились с недугом.
Обсуждали на встрече инициативу создания специализированного центра для поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Говорили о памятниках погибших и умерших защитников. Отмечено, что в 2019 году было централизовано установлено полсотни памятных знаков на Борисовском кладбище. Такое же количество установят в нынешнем году. Оформлена вторая линия Аллеи Героев. Это – место захоронения умерших в послевоенные годы защитников. Если родственники принимают решение о погребении близкого человека на этой территории, то памятник единого образца устанавливают за государственный счет.
Упомянули сегодня и вопрос создания и установки памятника Н. С. Северину. Деньги на эти цели уже выделены.
Подняли тему детского оздоровления. Бендерчане просят возродить местный лагерь «Юность». Поручено проработать вопрос. Есть надежда, что уже к каникулярно-оздоровительному сезону 2022 года учреждение начнет принимать детей.
Темой обсуждения стала образовательно-воспитательная работа с молодежью. Отмечено, что пришло время менять формы, методы и площадки на более современные. Говорили также о новых подходах к организации пространства для проведения уроков физкультуры в учреждениях образования.

Перспективным видится предложение о разработке общереспубликанской программы. Президентского содействия просят в решении проблемы исторической задолженности перед сотрудниками предприятия «АгроГиска».
Обратились за поддержкой инициатив, связанных с мероприятиями по сохранению объектов культурно-исторического наследия. Обсудили конкретные предложения и идеи. Одно из них – установка на территории Бендер памятника жертвам политических репрессий.
Говорили о проблемах с ремонтом дорог. Отмечено, что средства Дорожного фонда по Бендерам в этом году уже исчерпаны. Планируется кредитование города на эти цели в размере 13,5 миллионов рублей. Собеседники сошлись во мнении о целесообразности разработки целевой многолетней госпрограммы по ремонту дорожного полотна.
Обсуждая ФКВ, отмечали, что по программе капвложений в инфраструктуру Бендер уже вложено 157 миллионов рублей. Отремонтировано 19 детских садов, 12 школ, пять социально-коррекционных учреждений, четыре ЛПУ. Реконструируются и строятся спортивные и парково-досуговые объекты. Идет ремонт центральной части города. В планах – преображение набережной. Значительные средства вкладываются в ремонт коммунальных сетей: в целом по республике за последние годы – порядка миллиарда рублей.

Обращались к Президенту с предложениями и просьбами частного порядка. Все обращения взяты в работу.

Завершила мероприятие демонстрация на большом киноэкране подготовленного БТВ документального фильма «В единстве народа сила государства».
president.gospmr.org
  • Вчера, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 51
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