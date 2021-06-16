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Пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом
Саммит РФ - США стал первым с 2018 года, когда Путин в Хельсинки провел переговоры с предшественником Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
В Женеве на вилле Ла Гранж состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.
По итогам встречи российский лидер провел пресс-конференцию.
sputnik.md
- Вчера, 19:06
- DTV
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