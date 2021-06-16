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Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине

Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.

На прошлой неделе российский президент заявил, что ему "есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским". Путин подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения, передает ria.ru.

"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.

"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", — добавил президент Украины.

По его мнению, российская сторона "оттягивает" начало переговоров. Он отметил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. При этом Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Путиным "неизбежна".
ria.ru
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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