Dnestr.TV

 
0

В Молдове резко увеличилось количество вирусных заболеваний

В Молдове резко увеличилось количество вирусных заболеваний

Странный феномен начала лета: резко увеличилось количество вирусных заболеваний.

По данным Национального агентства общественного здоровья в РМ, за последние недели зарегистрировано в четыре раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года, передает publika.md

Врачи связывают, это с резкой сменой погоды. Большинство пациентов - дети. Еще одна группа риска - пожилые.

По данным синоптиков, за последние три недели осадков выпало в 70 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Даже в солнечные дни средняя температура на два градуса ниже нормы.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлые годы кривая вирусных заболеваний уже к концу мая шла вниз, а сейчас происходит с точностью до наоборот.

В последнюю неделю мая зарегистрировано 4443 вирусных заболевания, а за первую неделю того же месяца было на 1121 обращение меньше.

"Если в эти недели мы регистрировали по три тысячи случаев в неделю, то в прошлом году этот показатель был 900-1000 случаев", - говорит эпидемиолог Алина Друк.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, лето полностью вступит в свои права после 20 июня. Ожидается, что температура поднимется выше 25 градусов.

publika.md
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна