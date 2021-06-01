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В Молдове резко увеличилось количество вирусных заболеваний
Странный феномен начала лета: резко увеличилось количество вирусных заболеваний.
По данным Национального агентства общественного здоровья в РМ, за последние недели зарегистрировано в четыре раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года, передает publika.md
Врачи связывают, это с резкой сменой погоды. Большинство пациентов - дети. Еще одна группа риска - пожилые.
По данным синоптиков, за последние три недели осадков выпало в 70 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Даже в солнечные дни средняя температура на два градуса ниже нормы.
По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлые годы кривая вирусных заболеваний уже к концу мая шла вниз, а сейчас происходит с точностью до наоборот.
В последнюю неделю мая зарегистрировано 4443 вирусных заболевания, а за первую неделю того же месяца было на 1121 обращение меньше.
"Если в эти недели мы регистрировали по три тысячи случаев в неделю, то в прошлом году этот показатель был 900-1000 случаев", - говорит эпидемиолог Алина Друк.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, лето полностью вступит в свои права после 20 июня. Ожидается, что температура поднимется выше 25 градусов.
publika.md
- Сегодня, 09:09
- DTV
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