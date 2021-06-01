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Великобритания поддерживает развитие экспорта с обоих берегов Днестра

Великобритания поддерживает развитие экспорта с обоих берегов Днестра

Соединенное Королевство инвестирует один миллион 320 тысяч долларов США в улучшение деловой среды, создание долгосрочных торговых связей между предпринимателями на обоих берегах Днестра и повышение их конкурентоспособности с целью стимулирования и продвижения экспорта

Финансовая помощь будет использована до конца 2023 года в рамках проекта «Развитие экспортных мощностей на берегу Днестра» (AdTrade), который реализуется Программой развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке Швеции, сообщает МОЛДПРЕС.

Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает участие Великобритании в проекте AdTrade с дополнительной финансовой помощью, был подписан в Кишиневе представителями ПРООН, посольства Швеции и Великобритании.

«Свободная, динамичная и прозрачная торговля - настоящий стимул экономического развития. Он создает средства к существованию, создает рабочие места, обеспечивает процветание. Этот проект поощряет сотрудничество между субъектами частного сектора на обоих берегах реки Днестр и оказывает помощь в увеличении торговли с Европой, включая Соединенное Королевство. Экспорт в Европу из Республики Молдова, в том числе из приднестровского региона страны, постоянно растет - как в абсолютном выражении, так и долей от общего объема экспорта из страны», - подчеркнул посол Великобритании в Молдове Стивен Марк Фишер.

На сегодняшний день более 600 компаний на обоих берегах Днестра воспользовались помощью проекта AdTrade при финансовой поддержке Швеции. Из них 26 компаний-экспортеров повысили свою конкурентоспособность за счет внедрения технологических инноваций и расширения возможностей для увеличения операций за рубежом.

«За последние два года большое количество компаний получили помощь в реализации проекта, чтобы выйти на новые зарубежные рынки и найти новых партнеров. Были инициированы и поддержаны новые компании с учетом участия женщин, молодежи и вернувшихся мигрантов. Благодаря предоставленной поддержке были созданы и сохранены рабочие места, что является ценным подспорьем в контексте пандемии. Конечно, в ближайшие годы предстоит реализовать несколько инициатив для поддержки деловой среды на обоих берегах Днестра и продвижения экспорта в новом формате финансовой помощи, предоставляемой Швецией и Соединенным Королевством под эгидой UNDP AdTrade", - уточнила, в свою очередь, посол Швеции в нашей стране Анна Либерг.

«Мы открываем захватывающую главу в этом трехстороннем сотрудничестве. Мы осознаем влияние пандемии и рассматриваем этот кризис как возможность для позитивных изменений, реформ и дальнейшего развития, чтобы стать лучше и сильнее. Возникающие возможности открываются повсюду, от дигитализации и модернизации компаний до новых последствий для формирования новых навыков и современной системы образования, экологизации экономики, внедрения элементов надлежащего управления и вовлечения граждан и деловых кругов в построение лучшего будущего», - продолжила постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дима Аль-Хатиб.

Финансовая помощь, предоставленная Швецией и Соединенным Королевством в рамках проекта ПРООН «Развитие экспортного потенциала на обоих берегах Днестра» (AdTrade), будет способствовать к концу 2023 года созданию большего количества рабочих мест, особенно для женщин и людей в уязвимых социальных группах, что улучшит условия жизни жителей обоих берегов Днестра.
moldpres.md
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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