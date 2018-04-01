в связи с ремонтом путепровода Котовского-Панина с 21 июня 2021 года движение электро- и автотранспорта будет изменено.
Движение троллейбусов по маршрутам № 1, 1А, 5 и 5А будет приостановлено.
Троллейбусы № 1А и 4 объединяются в маршрут № 4-1А, на линии будет курсировать 6 единиц транспорта с оборотным рейсом 64 мин. Маршрут № 4-1А: ЛАЗО – ул. Первомайская – Ечина – Бендерского Восстания – ул. Кишиневская - Прага – Шериф – разворот у Арки – Шериф – к\с Аптека – ул. Ленинградская - ул. Ермакова – ЛАЗО.
Троллейбусы № 5А и 4 объединяются в маршрут № 4-5А, на линии будет курсировать 5 единиц транспорта с оборотным рейсом 70 мин. Маршрут № 4-5А: ЛАЗО – ул. Первомайская – Ечина – Бендерское Восстание – ул. Кишиневская - Прага – Шериф – разворот у Арки – Шериф – ул. Кишиневская – ул. Крянгэ- ул. Ечина – ЛАЗО.
Троллейбусы № 2, 3, 4 будут курсировать без изменений.
Для автотранспорта на время ремонта разработаны временные схемы движения в обход путепровода.
Предполагается, что восстановительные работы на объекте будут проводиться до 21 сентября.