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В Бендерах меняется схема движения троллейбусов из-за ремонта моста по улице Котовского

В Бендерах меняется схема движения троллейбусов из-за ремонта моста по улице Котовского

в связи с ремонтом путепровода Котовского-Панина с 21 июня 2021 года движение электро- и автотранспорта будет изменено.

Движение троллейбусов по маршрутам № 1, 1А, 5 и 5А будет приостановлено.

Троллейбусы № 1А и 4 объединяются в маршрут № 4-1А, на линии будет курсировать 6 единиц транспорта с оборотным рейсом 64 мин.
Маршрут № 4-1А: ЛАЗО – ул. Первомайская – Ечина – Бендерского Восстания – ул. Кишиневская - Прага – Шериф – разворот у Арки – Шериф – к\с Аптека – ул. Ленинградская - ул. Ермакова – ЛАЗО.

Троллейбусы № 5А и 4 объединяются в маршрут № 4-5А, на линии будет курсировать 5 единиц транспорта с оборотным рейсом 70 мин.
Маршрут № 4-5А: ЛАЗО – ул. Первомайская – Ечина – Бендерское Восстание – ул. Кишиневская - Прага – Шериф – разворот у Арки – Шериф – ул. Кишиневская – ул. Крянгэ- ул. Ечина – ЛАЗО.

Троллейбусы № 2, 3, 4 будут курсировать без изменений.

Для автотранспорта на время ремонта разработаны временные схемы движения в обход путепровода.

Предполагается, что восстановительные работы на объекте будут проводиться до 21 сентября.

В Бендерах меняется схема движения троллейбусов из-за ремонта моста по улице Котовского

В Бендерах меняется схема движения троллейбусов из-за ремонта моста по улице Котовского
bendery-ga.org
  • Вчера, 21:52
  • DTV
  • Просмотров: 29
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