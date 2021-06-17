Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открыта для визита в Россию и хотела бы обсудить несколько серьезных тем.
Также Санду рассказала, что за время президентства получила множество приглашений от разных государств и уже успела совершить несколько визитов. По словам Санду, некоторые пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации.
"В случае с Россией, пока не дошло до приглашения или конкретных дискуссий о визите. Но как я всегда говорила, я открыта для такого визита, поскольку есть серьезные темы, которые хотела бы обсудить. А именно вопросы, которые касаются граждан Молдовы и тех, кто работает в России, а также производителей, кто хотел бы экспортировать в РФ", - отметила Санду в эфире одного из телеканалов, пишет sputnik.md.
Президент добавила, что открыта для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами, которые могли бы принести пользу гражданам Молдовы.
Отвечая на вопрос ждет ли она приглашения от президента России Владимира Путина, Санду отметила, что "будут дискуссии и она надеется, что они станут серьезнее после досрочных выборов".
Как уточнила Санду, сейчас внимание направлено только на выборы. sputnik.md