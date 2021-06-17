Dnestr.TV

 
0

Санду рассказала, когда может совершить визит в Россию

Санду рассказала, когда может совершить визит в Россию

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открыта для визита в Россию и хотела бы обсудить несколько серьезных тем.

Также Санду рассказала, что за время президентства получила множество приглашений от разных государств и уже успела совершить несколько визитов. По словам Санду, некоторые пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации.

"В случае с Россией, пока не дошло до приглашения или конкретных дискуссий о визите. Но как я всегда говорила, я открыта для такого визита, поскольку есть серьезные темы, которые хотела бы обсудить. А именно вопросы, которые касаются граждан Молдовы и тех, кто работает в России, а также производителей, кто хотел бы экспортировать в РФ", - отметила Санду в эфире одного из телеканалов, пишет sputnik.md.

Президент добавила, что открыта для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами, которые могли бы принести пользу гражданам Молдовы.

Отвечая на вопрос ждет ли она приглашения от президента России Владимира Путина, Санду отметила, что "будут дискуссии и она надеется, что они станут серьезнее после досрочных выборов".

Как уточнила Санду, сейчас внимание направлено только на выборы.
sputnik.md
  • Вчера, 22:01
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна