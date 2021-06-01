Dnestr.TV

 
0

Петербургские ученые провели независимое исследование вакцины «Спутник V»

Петербургские ученые провели независимое исследование вакцины «Спутник V»

Специалисты выяснили, сколько вакцинировавшихся не получают антитела, и на какой срок хватает приобретенного иммунитета

Ученые из НИИ гриппа и Института междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете оценили эффективность вакцины «Спутник V». О предварительных результатах большого независимого исследования «КП-Петербург» рассказал директор ИММИ Антон Барчук.

По словам ученого, работа началась еще в феврале – практически одновременно с началом массовой вакцинации в Петербурге и других городах страны. Основная задача – оценить иммуногенность вакцины, другими словами – ее способность формировать у привившегося человека достаточно высокий уровень антител.

- В целом, результаты, которые мы получили, соответствуют тем, которые заявлял разработчик вакцины, - отмечает Антон Барчук. – Нейтрализующие антитела – то есть, именно те, которые и должны остановить вирус в случае, если он попадет в организм – формируются более чем у 94 % вакцинировавшихся.

Участника исследования стали добровольцы, сдававшие кровь до и после вакцинации.

Выраженный иммунный ответ, уточняет наш собеседник, наблюдается уже после первой дозы вакцины – практически сразу же у человека начинают вырабатываться антитела IgG, которые играют основную роль в формировании «длительного» иммунитета. После второй дозы этот процесс заметно ускоряется. Однако, для формирование иммуного ответа требуется время после второй дозы. Для тех же, кто в своей жизни уже болел COVID-19 (пусть даже бессимптомно), введение вакцины становится своего рода «бустом» - то есть, уже существующий иммунитет, приобретенный «естественным путем», усиливается. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что так везет не всем.

- Наше совместное исследование подтвердило существование небольшой прослойки людей, у которых нейтрализующий антитела не формируются ни после первой, ни после второй дозы вакцины, - уточняет Антон Барчук. – Их немного – порядка 6 % от общего количества участников, что, опять же, вполне соответствует словам разработчика. Почему так происходит – к сожалению, на данный момент не может сказать никто. Вероятно, дело в неких особенностях иммунной системы – чтобы это понять, нужны дополнительные, более глубокие исследования.

С другой стороны – обычные антитела (то есть, не нейтрализующие, позволяющие облегчить течение болезни, но не спасающие от заражения) формируются почти у всех. Единственным исключением из числа всех участников исследования стал один участник в группе старше 60 лет, у которого не было иммунного ответа ни после первой, ни после второй дозы. Но даже в этом случае ученые надеются, что антитела еще возникнут – просто для этого потребуется чуть больше времени.

В целом, результаты независимого исследования подтверждают слова разработчика вакцины.

- Что касается длительности иммунного ответа, то по нашим данным, антитела могут оставаться в крови человека в течение по меньшей мере десяти месяцев, но скорее всего, даже дольше, - уточняет Антон Барчук.

В данный момент исследование НИИ гриппа и ИММИ продолжается – первый этап должен завершиться ориентировочно в 2022 году. Всего, по расчетам ученых, участие в работе в качестве добровольцев примут несколько сотен человек.

spb.kp.ru
  • Вчера, 22:08
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна