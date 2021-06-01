Глава Правительства провел диалог в онлайн формате с руководством Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Открывая встречу, Александр Мартынов напомнил, что в октябре прошлого года была создана рабочая группа по расчистке русла Днестра, в состав которой вошли представители профильного министерства, а также МВД и госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды. Об итогах ее работы рассказал глава Минсельхоза.
Ефимий Коваль отметил, что специалисты обследовали 180 км реки. Было выявлено 10 самых опасных участков. По мнению министра, именно им нужно уделить первостепенное внимание, передает пресс-служба Правительства.
Первый находится у Дубоссарской ГЭС, где фиксируются большое скопление ила. Кроме того, Минсельхоз считает необходимым провести биохимические лабораторные исследования ила на данном участке. Также в некоторых местах необходимо поднять бетонные блоки, упавшие в воду, а где-то и убрать образовавшийся остров. По мнению специалистов, эти преграды препятствуют речному судоходству и создают угрозу подтопления нескольких дамб.
«Следующий объект на левом берегу, ниже Суклейской высоковольтной линии. Есть вероятность подмыва дамбы, - рассказал Ефимий Коваль. - Ниже пляжа в Слободзее также подмывает дамбу. Там находятся частные домовладения, которые расположены в зоне затопления».
Выслушав профильного министра, Председатель Правительства поручил в двухнедельный срок составить план-график проведения работ, рассчитанный на пять лет.
«Начинать нужно с наиболее критических участков и дальше по мере серьезности проблемы. Согласен с Вами (ред. Ковалем), что нужен предварительный анализ, лабораторный анализ. В этот план график также надо это заложить – в какие сроки этот анализ будет проводиться. Проще говоря меня интересует видение по маршруту дальнейших действий, чтобы мы могли в бюджете эти деньги планировать», - отметил Александр Мартынов. gov-pmr.org