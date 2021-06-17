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В Слободзейском районе проводят пешие экскурсии к памятникам погибшим защитникам ПМР

В Слободзейском районе проводят пешие экскурсии к памятникам погибшим защитникам ПМР

Слободзейское музейное объединение в преддверии Дня Бендерской трагедии проводит пешие экскурсии к памятникам погибшим защитникам Приднестровья.

Воспитанники Дома детско-юношеского творчества посетили Мемориал Славы, где им показали фотографии бендерских событий. На снимках разрушенные дома, искорёженная техника, эвакуация населения. Ребятам рассказали о том, что происходило в Бендерах летом 1992 года. Этот рассказ, по словам музейных работников, составлен на основе воспоминаний очевидцев тех событий, пишет novostipmr.com.

Экскурсии с выходом к памятникам погибшим защитникам ПМР провели также в Суклее, Парканах и Коротном. В музейном объединении хранится много материалов, связанных с Бендерской трагедией. Ежегодно фонды музеев пополняются новыми экспонатами и коллекциями, по которым в будущем можно будет проследить достоверные события 1992 года и рассказать о них потомкам.

novostipmr.com
  • Сегодня, 12:14
  • DTV
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