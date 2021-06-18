Дефицит воды и засуха могут нанести ущерб, по масштабам сравнимый с пандемией COVID-19.Такой прогноз сделали в Организации Объединенных Наций. Такая скрытая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации. Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном на сайте организации. Засухи, по данным ООН, уже привели к экономическим потерям на сумму не менее $124 млрд и затронули более 1,5 млрд человек в период с 1998 по 2017 год. В ООН не исключают, что цифры занижены, сообщает ria.ru Около 130 стран могут столкнуться с повышенным риском засухи в этом столетии. Еще 23 страны столкнутся с нехваткой воды из-за роста населения, а 38 стран пострадают от обоих сценариев. Специальный представитель ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори считает, что засуха, подобно вирусу, имеет тенденцию длиться долгое время, иметь широкий географический охват и наносить побочный ущерб. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение", – заявила специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори. Многие люди считают, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки, однако в настоящее время это широко распространенное явление и к концу столетия почти все страны испытают его на себе в той или иной форме, пояснила она. В докладе говорится, что рост населения также способствует этому процессу. "Люди жили в условиях засухи пять тысяч лет, но сейчас мы наблюдаем нечто иное", — подчеркнули в ООН. Отмечается, что изменение характера выпадения осадков в результате климатических изменений служит ключевым фактором засухи, однако неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности также играют важную роль. В связи с этим Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.