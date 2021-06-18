Стало известно, что ученые России и США обсуждают возможность хирургического удаления селезенки космонавтам перед дальними полетами. Таким образом, будет снижен риск радиационного поражения для других органов тела. Радиация является главным препятствием для пилотируемого полета на Марс.
Российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение, передает ria.ru "Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021. В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс. Поэтому, по мысли ученых, можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полетом заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин отреагировал на новость о том, что космонавтам, направляющимся в дальние экспедиции, планируют удалять селезенки. Это связано с высоким риском радиации во время таких полетов.
При этом сам космонавт отметил, что у него этот орган не удаляли, и он нормально функционирует.
Длительные полеты, которые к Марсу планируются, там уровень радиации будет больше. Скорее всего, какие-то меры нужно будет принимать. Там значительно больше будет радиации. Как инженер могу сказать, что проблема есть. Но селезенку жалко, конечно, — отметил в беседе с «360» Лазуткин, сообщает ridus.ru