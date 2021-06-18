Dnestr.TV

 
0

Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без одного органа

Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без одного органа
Стало известно, что ученые России и США обсуждают возможность хирургического удаления селезенки космонавтам перед дальними полетами. Таким образом, будет снижен риск радиационного поражения для других органов тела. Радиация является главным препятствием для пилотируемого полета на Марс.

Российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение, передает ria.ru
"Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс.
Поэтому, по мысли ученых, можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полетом заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.

Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин отреагировал на новость о том, что космонавтам, направляющимся в дальние экспедиции, планируют удалять селезенки. Это связано с высоким риском радиации во время таких полетов.

При этом сам космонавт отметил, что у него этот орган не удаляли, и он нормально функционирует.

Длительные полеты, которые к Марсу планируются, там уровень радиации будет больше. Скорее всего, какие-то меры нужно будет принимать. Там значительно больше будет радиации. Как инженер могу сказать, что проблема есть. Но селезенку жалко, конечно, — отметил в беседе с «360» Лазуткин, сообщает ridus.ru
  • Сегодня, 16:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна