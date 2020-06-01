ОТ АВТОРА



Можно по-разному объяснять, как это произошло. Но умудренные жизненным опытом люди знают - история рассудит. Она не только рассудит, но и осудит тех, кто вверг Молдавию в пучину горя, слез и несчастья.



Вроде бы совсем недавно начиналась сессия Верховного Совета МССР, где принимались поделившие всех, нас, законы о языках. И не так страшно то, что это были законы. Страшно было, как они принимались - в атмосфере полного неприятия мнения жителей всей республики. Рушилась Вавилонская башня: одно насилие заменялось другим. Мы все вдруг заговорили на разных языках, как бы не слыша друг друга. Пришедшие к власти идеологи и организаторы народного фронта Молдовы, НФМ, успешно проводили в жизнь "свои" постановления и законы, не считаясь ни с чьим мнением. С государственной трибуны звучали фразы о единой национальности - румыны, о необходимости устранения "исторической несправедливости" - разъединенности двух румынских государств. А всех, кто был против, в газетах, на улицах ждал лозунг - "Чемодан, вокзал, Россия!" Началось деление людей на коренных и не коренных. Нарушать свою же Конституцию в Молдове стало нормой. А преступивший закон единожды, как известно, теряет право судить других.

Как начиналась трагедия в Бендерах? Что ей предшествовало, какие события?



Я не ставил перед собой задачу досконально проанализировать ситуацию. Разделить всех на правых и неправых. Многое и так хорошо известно жителям нашего города. Просто хотелось, чтобы читатель взглянул на войну изнутри, глазами тех, кто ее пережил. Можно по-разному относиться, ко многим свидетельствам - словам, впечатлениям, мнениям; тем более, что в городе Бендеры установился очень хрупкий мир и я не имею никакого морального права называть настоящие имена и фамилии большинства людей, согласившихся рассказать правду о войне. Но поверьте мне, эти люди живут среди нас и только благодаря им я смог написать эту книгу. Для более полной достоверности абсолютное большинство фактов, событий было проверено и перепроверено. Хотя сомневаться в правдивости слов тех, кто пережил кровавое лето 92 года, нет оснований. История - это суд людей, и они должны его вершить сами.



Григорий Воловой