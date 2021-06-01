С понедельника, 21 июня, в Бендерах на ремонт закроют мост на ул. Панина. Специалисты по организации дорожного движения уже разработали для автотранспорта временную схему движения.
Со следующей недели, чтобы въехать в Бендеры со стороны Тирасполя, для легковых автомобилей откроют технологический проезд. Там будет двустороннее движение.
В сторону памятника Подольскому полку (орла) легковой транспорт сможет проехать через технологический проезд, затем свернув на путепроводный мост на ул. Суворова. Там также временно будет организовано движение с двусторонним направлением, передает mvdpmr.org.
Для большегрузов, которые следуют по направлению Кишинёв – Тирасполь и обратно, организован другой временный маршрут движения.
Объехать закрытый мост грузовым транспортным средствам можно по улицам: Кишинёвской, Бендерского Восстания, Ечина, Коммунистической, Тираспольской, Котовского.
По словам специалистов, ремонтно-восстановительные работы путепровода на ул. Котовского – ул. Панина продлятся не меньше трёх месяцев.
Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям заранее выбирать пути объезда, строить свой маршрут в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой, призывают не нарушать правила дорожного движения. mvdpmr.org