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С 21 июня, в Бендерах на ремонт закроют мост на ул. Панина

С 21 июня, в Бендерах на ремонт закроют мост на ул. Панина

С понедельника, 21 июня, в Бендерах на ремонт закроют мост на ул. Панина. Специалисты по организации дорожного движения уже разработали для автотранспорта временную схему движения.

Со следующей недели, чтобы въехать в Бендеры со стороны Тирасполя, для легковых автомобилей откроют технологический проезд. Там будет двустороннее движение.

В сторону памятника Подольскому полку (орла) легковой транспорт сможет проехать через технологический проезд, затем свернув на путепроводный мост на ул. Суворова. Там также временно будет организовано движение с двусторонним направлением, передает mvdpmr.org.

Для большегрузов, которые следуют по направлению Кишинёв – Тирасполь и обратно, организован другой временный маршрут движения.

Объехать закрытый мост грузовым транспортным средствам можно по улицам: Кишинёвской, Бендерского Восстания, Ечина, Коммунистической, Тираспольской, Котовского.

По словам специалистов, ремонтно-восстановительные работы путепровода на ул. Котовского – ул. Панина продлятся не меньше трёх месяцев.

Госавтоинспекторы рекомендуют автолюбителям заранее выбирать пути объезда, строить свой маршрут в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой, призывают не нарушать правила дорожного движения.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
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