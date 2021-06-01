Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в Днестре. Предупреждение будет действовать с 18 по 21 июня. Прогноз связан с увеличением объемов спуска воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 400 кубометров в секунду.
- Гидрологический центр прогнозирует на период 18-21 июня повышение уровня воды по сравнению с уровнем 18 июня на участке город Сорока – город Каменка на 0,4-1,2 метра. Вода будет стекать в пределах небольшого русла реки, - говорится в сообщении Гидрометслужбы.
Согласно сообщению гидрологов, июнь характеризуется частыми дождевыми паводками для рек и ручьев страны. Количество ливней в этом месяце увеличивается с 50% до 200% по сравнению с маем, пишет bloknot-moldova.md.
- Участок реки Прут выше по течению от накопительного озера Костешть-Стынка представляет повышенную опасность для возникновения дождевых паводков. Ниже по течению сектор защищен накопительным озером Костешть-Стынка с сезонной регуляцией. Водный режим реки Днестр регулируется Днестровским и Дубоссарским водохранилищами, - пояснили специалисты-гидрологи.
В этом контексте Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ предупреждает, что «местная публичная администрация, хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся водохранилища, должны обращать внимание на состояние плотин, мостов и возможностях спуска воды», сообщает moldpres.md.