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Молдова и Италия подписали соглашение о пенсиях

Молдова и Италия подписали соглашение о пенсиях

Во время своего визита в Рим президент Майя Санду подписала вместе с министром труда и социальной политики Италии Андреа Орландо Соглашение о социальном обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РМ.

«Это документ, которого ждут наши сограждане, которые работали или работают в Италии. Он дает возможность получать в Италии пенсию из Республики Молдова, а в Молдове — пенсию Италии», — сказала президент Молдовы Майя Санду.

По Соглашению, каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально стажу страхования, заработанному на его территории, и только на основании законно уплаченных взносов. Кроме того, в соответствии с этим договором также будет назначаться пенсия по инвалидности в результате заболевания, пенсия и пособие по инвалидности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

По имеющимся в Молдове подсчётам, около 250 тыс. граждан страны работают в Италии.
noi.md
  • Сегодня, 10:40
  • DTV
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