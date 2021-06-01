В период с 11 по 17 июня на территории республики зарегистрировано 198 заявлений и сообщений о преступлениях. По 154 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Так, за отчётный период было зарегистрировано причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), грабёж (лицо установлено), покушение на изнасилование (раскрыто), 28 краж (семь из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано три обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1302 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 23 водителя, которые за рулём автотранспорта были в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, Тирасполя и Рыбницкого района – по четыре, Слободзейского района – три, Каменского – два, Григориопольского и Дубоссарского – по одному.
С 11 по 17 июня зарегистрирован пожар в г. Бендеры. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. mvdpmr.org