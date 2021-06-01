Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 11 по 17 июня на территории республики зарегистрировано 198 заявлений и сообщений о преступлениях. По 154 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Так, за отчётный период было зарегистрировано причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто), грабёж (лицо установлено), покушение на изнасилование (раскрыто), 28 краж (семь из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано три обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1302 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 23 водителя, которые за рулём автотранспорта были в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, Тирасполя и Рыбницкого района – по четыре, Слободзейского района – три, Каменского – два, Григориопольского и Дубоссарского – по одному.

С 11 по 17 июня зарегистрирован пожар в г. Бендеры. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна