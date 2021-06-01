22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня переписывание ее истории (истории Второй мировой войны), беззастенчивое передергивание фактов, возвеличивание нацистских преступников становится модным трендом. Особенно в этом стараются страны, в годы второй мировой имевшие этнические формирования и активно поддерживавшие нацистскую Германию. Про Украину здесь вспоминать не будем. Не исключением стала и Венгрия, которая на регулярной основе пытается подчеркнуть «подвиги и героизм» венгерских оккупационных войск в СССР, выставляя своих солдат в качестве национальных героев.
Так, недавно венгерское молодежное проправительственное движение «Фиделиташ» в восторженных тонах напомнило о 77-й годовщине прорыва советских войск на Дону, в результате которого погибло 120-130 тысяч солдат Второй венгерской армии. Аналогичным было и сообщение правительства Венгрии на официальной странице в Facebook, в котором предлагалось почтить память венгерских солдат, погибших на Дону: «Вспомните мужество наших дедов, тех героических венгерских солдат, которые сражались за Венгрию до конца на Дону... 12 января 1943 года советская армия атаковала 200-тысячную венгерскую армию. Венгрия потеряла 120 000 героев, и многие были захвачены в плен. Слава героям!»
Однако, венгерское правительство и молодые общественники предпочли не вспоминать в чем заключалось «геройство» « мужественных» солдат Венгрии, воевавших на территории Советского Союза на стороне фашистов. Вынуждены напомнить об этом, обратившись к историческим записям и архивам. В 1941 году военный атташе Третьего рейха в Венгрии фон Паппенхайм писал: «Немецкий солдат в битве — воин, но не жандарм. Для таких "задач по умиротворению" более пригодны венгры». Министр пропаганды Йозеф Геббельс в своем дневнике в 1942 году писал о ситуации, сложившейся на оккупированной Брянщине: «Южнее этого региона воюют венгерские формирования. Им нужно занимать и пацифицировать одно село за другим. Когда венгры заявляют, что они пацифицировали то или иное село, это обычно означает, что там не осталось ни одного жителя».
Также достойны внимания воспоминания некоторых непосредственных участников войны из «доблестной» венгерской армии.
«Когда мы зашли в село, первые три дома поджег я сам. Мужчин, женщин, детей мы убили, село сожгли. Пошли дальше... Наши великолепные гусары подожгли село, третья рота поджигала ракетами. Оттуда дальше мы пошли в разведку. За время, которое мы провели в разведке, гусары сожгли шесть сел. «Деревни Яцыно, Черепово, Ивановское, Сесюлино и другие подлежат сожжению, а все мужское население от 15 до 60 лет — истреблению».
В вот некоторые факты из воспоминаний о действиях венгерских «героев», оставленных жителями оккупированных советских территорий и бойцами Красной армии.
«Доношу о фактах зверств венгерских оккупантов над советскими гражданами. После освобождения села Щучье там обнаружили следы чудовищных расправ. Лейтенант Владимир Салогуб, будучи раненным, был захвачен в плен и зверски замучен. На его теле обнаружено более 20 ножевых ранений. У политрука Федора Большакова на руках были вырезаны звезды, а на спине было несколько ножевых ран. Расстрелян крестьянин Кузьменко за то, что у него в хате нашли лишь четыре патрона. У многих жителей были отняты вещи и скот. Многих женщин изнасиловали» – писал 31 августа 1942 года начальник политуправления Воронежского фронта генерал-лейтенант Сергей Шатилов.
«В нашей деревне несколько стариков, женщин и детей были зверски убиты венграми. Дома сожжены, скот угнан. В деревне не осталось ничего, кроме черного кирпича» - вспоминала жительница деревни Светлово Наталья Алдушина.
5 января 1943 г. жительница города Остогожска Мария Кайданникова видела, как венгерские солдаты загнали группу советских военнопленных в подвал магазина. «Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне. Они то поднимали его над огнем, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костер. Вдруг пленный опять задергался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык».
Это лишь малое количество воспоминаний о «героических деяниях» венгерских солдат. Как говорится рубрика «no comments»… Стоит ли упоминать, что венгров гражданское население оккупированных территорий ненавидело в разы больше, нежели немецких солдат.
Необходимо также упомянуть, что венгры оказались наиболее фанатичными союзниками Гитлера. Они участвовали в последней крупной наступательной операции нацистской Германии в районе озера Балатон, а сражение за Будапешт растянулось на несколько месяцев и завершилось только в феврале 1945 года. В ходе Второй мировой войны Венгрия потеряла убитыми свыше 300 тысяч солдат и офицеров, еще около полумиллиона оказались в плену.
Сегодня их «подвиги» воспеваются действующим руководством Венгрии… И никому не стыдно за их злодеяния. Более того, спустя 80 лет, венгерские пособники Гитлера, зверствовавшие на оккупированных советских территориях «похлеще», чем сами фашисты, становятся национальными героями, которым можно простить все зверства и даже гордиться.
Венгерские солдаты с трофейными советскими винтовками СВТ-40 у ямы с расстрелянными советскими мирными жителями.
Жители села Польниково, обвиненные в гибели венгерских солдат, роют себе могилу.