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В Москве загорелся склад пиротехники: прогремело более 100 взрывов

В Москве загорелся склад пиротехники: прогремело более 100 взрывов

Более 100 взрывов прогремело на месте пожара на Лужнецкой набережной в Москве, сообщил представитель экстренных служб.
19:50 Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров.

Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел в субботу, на место тушения вылетела авиация, передает ria.ru

"Количество пиротехники сейчас уточняется, взрывов прогремело более 100", - сказал собеседник агентства.

Взрывы были слышны во всей округе и эхом отражались с территории Воробьевых гор. На данный момент их почти не слышно, над местом пожара летают вертолёты, сбрасывающие на возгоранием воду.

По последним данным МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, объявлен третий ранг пожара. Всего номеров сложности в Москве пять.



ria.ru
  • Вчера, 19:07
  • DTV
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