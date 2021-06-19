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МИД Румынии просит Украину признать молдавский язык "несуществующим"

МИД Румынии просит Украину признать молдавский язык "несуществующим"

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился с просьбой к своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык "несуществующим".

Министры иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба провели в субботу встречу на полях Дипломатического форума в Анталье. Ауреску подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО и снова попросил соседнюю страну официально признать "отсутствие молдавского языка", сообщает румынская пресса, пишет sputnik.md.

Ауреску заявил, что "после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком" в апреле 2021 года Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.

В форуме в Анталье участвуют также исполняющий обязанности главы МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокой и спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.

sputnik.md
  • Вчера, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 91
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