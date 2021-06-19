Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился с просьбой к своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.
Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык "несуществующим".
Министры иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба провели в субботу встречу на полях Дипломатического форума в Анталье. Ауреску подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО и снова попросил соседнюю страну официально признать "отсутствие молдавского языка", сообщает румынская пресса, пишет sputnik.md.
Ауреску заявил, что "после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком" в апреле 2021 года Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.
В форуме в Анталье участвуют также исполняющий обязанности главы МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокой и спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.
Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.