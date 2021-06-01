Dnestr.TV

 
0

В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

В Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО

Офицеров будут готовить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур.

С осени в Украине стартует подготовка офицеров по стандартам НАТО. На сегодня вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

Он подчеркнул, что обучение офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будет проходить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО с сентября текущего года, передает korrespondent.net.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы будут обладать оперативными боевыми способностями в соответствии со стандартами НАТО. Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО", - сказал министр.

Подготовка офицеров в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна