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Молдова и Украина обсуждают взаимное признание удостоверений личности

Молдова и Украина обсуждают взаимное признание удостоверений личности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и европейской интеграции в РМ Аурелиу Чокой обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопрос о взаимном признании внутренних удостоверений личности.

Соглашение о признании ID-карт, которые удостоверяют личность граждан Молдовы и Украины внутри страны, позволило бы упростить способы пересечения границы, заявили министры во время встречи на полях Дипломатического форума, который проходит в турецкой Анталье, передает sputnik.md.

Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании удостоверений личности. Кроме того, Чокой и Кулеба обсудили планы формата "Ассоциированного трио" Украины, Молдовы и Грузии в рамках "Восточного партнерства" и ход реализации инфраструктурных проектов.

Дипломатический форум в Турции задуман как ежегодная встреча политических лидеров, высокопоставленных официальных лиц, представителей научного сообщества, гражданских активистов, представителей средств массовой информации и частного сектора, а также выдающихся интеллектуалов в сфере международных дел и дипломатии.
sputnik.md

  • Сегодня, 09:35
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