Dnestr.TV

 
0

Руденко: дискриминацию русскоязычных за рубежом нельзя оправдать политическими доводами

Руденко: дискриминацию русскоязычных за рубежом нельзя оправдать политическими доводами

В некоторых странах русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, заявил замминистра иностранных дел России.

Попытки дискриминации русскоязычного населения в ряде государств необходимо рассматривать как циничное нарушение прав человека, они не могут быть оправданы никакими политическими мотивами. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на международном форуме российских соотечественников, передает ТАСС

"Сегодня мы все переживаем непростые времена. В ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, разорвать связь соотечественников с исторической родиной. Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями", - отметил он.

"Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление местных властей", - сказал замглавы МИД. По его словам, с 2020 года увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Также, продолжил Руденко, "фонд расширяет свою работу по правовому просвещению и защите тех соотечественников, которые стали жертвами политически мотивированного преследования". "Но многое зависит и от самой диаспоры. Повышение авторитета общины на местном страновом и международном уровне - необходимое условие безопасности и процветания. Путь к этому лежит через консолидацию и взаимную поддержку", - подчеркнул он.

Замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что для правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом вопросы поддержки представителей диаспоры, защиты их прав и законных интересов являются безусловным приоритетом. "С 2020 года эта норма закреплена и в Конституции Российской Федерации", - заявил он, указав на необходимость подключения молодежи к движению соотечественников, формирования молодежных координационных советов и других юношеских структур диаспоры. "Мы благодарны тем, кто сегодня проводит последовательную работу по продвижению позитивного имиджа нашей страны за рубежом, за поддержку русского языка и культуры, российского образования. На эти цели ориентирована разрабатываемая сейчас в России новая госпрограмма по поддержке продвижения русского языка за рубежом на период до 2030 года", - отметил Руденко. Перспективным направлением, по его словам, является развитие деловых связей между соотечественниками и российскими регионами.

"Подведение промежуточных итогов нашей совместной работы, определение дальнейших планов состоится в октябре на главном мероприятии года - Всемирном конгрессе соотечественников", - проинформировал дипломат. "Считаем, что необходимо сделать все возможное, чтобы он состоялся в этом году и, несмотря на пандемию, в очном режиме", - добавил Руденко.
tass.ru
  • Вчера, 19:16
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна