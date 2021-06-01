Привившимся от коронавируса гражданам Молдовы скоро будут доступны электронные сертификаты вакцинации. В Минздраве РМ уведомили, что загрузить его можно будет в ближайшие недели с сайта vaccinare.gov.md.
До тех пор документ будут выдавать только в бумажном виде. Таким образом власти готовятся к тому, чтобы наша страна могла присоединиться к европейскому порталу проверки сертификатов, который запустят первого июля в Евросоюзе, сообщает publika.md
"Цифровой сертификат содержит все данные - тип вакцины, серию и QR-код, чтобы проверить его подлинность", - рассказал госсекретарь Минздрава Денис Чернеля. Чиновники сообщили, что, скорее всего, скачать сертификаты можно будет с первого июля.
В то же время власти готовят и следующее решение - о допуске граждан к участию в мероприятиях, в кинотеатры и театры на базе цифрового сертификата: "Мы призываем всех как можно скорее вакцинироваться, не ждать определенного типа вакцины, все они безопасны и эффективны".
Как сообщили в Минздраве, европейские чиновники признали, что выданные в Молдове сертификаты соответствуют зеленым паспортам иммунизации, предоставленным в ЕС. Наша страна ожидает официального ответа от Евросоюза по поводу официального присоединения к порталу проверки сертификатов, что позволит свободно перемещаться по европейским странам. Пока официального решения на этот счет нет.