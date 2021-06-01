Правительство Румынии укрепляет структуры, отвечающие за отношения с Республикой Молдова, создавая Департамент по связям с Республикой Молдова как структуру с юридическим лицом, подчиненную правительству. Управление будет координироваться Премьер-министром и возьмёт на себя деятельность Департамента по отношениям с Республикой Молдова, структуры без юридического лица, созданной в 2019 году.
Департамент по связям с Республикой Молдова возглавляет государственный секретарь, назначаемый и освобождаемый от должности решением премьер-министра, сообщает mybusiness.md ссылаясь на TVR Moldova.
Кроме того, правительство в Бухаресте учреждает Департамент по делам румын повсюду как структуру с правосубъектностью в рамках рабочего аппарата правительства и при координации премьер-министра, передавая ему деятельность Департамента по делам румын повсюду, структуры, не имеющей юридических прав.
В то же время в пятницу было объявлено об открытии еще одного консульства Румынии в Кишинёве, указ подписал президент Клаус Иоаннис 18 июня.
В Республике Молдова есть три румынских консульства. Первое было открыто в Кишиневе, одно - в Бельцах, и одно - в Кагуле. В то же время посольство Румынии в Республике Молдова имеет консульские отделы в Кишинёве и Унгенах. mybusiness.md