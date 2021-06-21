Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии, следует из исследования РИА Новости.
Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. В Казахстане кВт.ч, таким образом, стоит чуть больше двух рублей.
В России средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место заняла Украина, где электроэнергия в пересчете на российскую валюту стоит 4,5 рубля, передает ria.ru.
Цены и их динамика
На четвертом месте расположилась Белоруссия, где кВт.ч в пересчете на российскую валюту стоит около пяти рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.
Дороже всего электроэнергия для населения в рублевом эквиваленте стоит в Германии - 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.
"Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зеленой" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций", - отмечают эксперты.
Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения – регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений.
"При сравнении с прошлым годом в большей части европейских государств отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 24 странах из 40, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине, в Казахстане, Польше, Турции и в Люксембурге. В этих странах подорожание составило более 10%", - указывают эксперты.
Снизились цены в 16 государствах. Наиболее существенно - в Нидерландах (-33,8%), на Кипре (-24,1%) и в Швеции (-19,9%). В России электроэнергий подорожала на 3,8%, что не выше уровня инфляции.
Доступность электроэнергии
По заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг также был подготовлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Лидером стала Исландия: жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 27 тысяч кВт.ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.
На втором месте по объему доступного электричества находится Норвегия, жители которой могут приобрести на среднемесячную зарплату 26,8 тысячи кВт.ч. Помимо названных стран более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Лихтенштейна и Нидерландов.
"Россия занимает в рейтинге десятое место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести порядка 13,4 тысячи кВт.ч. РФ по данному показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану", - оценили эксперты.
Последнее место по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, занимает Молдова. Жители этой страны способны себе позволить только 3,6 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть почти в восемь раз меньше, чем граждане Исландии. Тарифы на электроэнергию в Молдове далеко не самые высокие, однако уровень зарплат - низкий.
Прогнозы
В 2021 году тарифы на электричество в Европе могут вырасти вследствие более холодной погоды и более высоких цен на энергоносители, прогнозируют эксперты. "При этом соответствующий рост доходов населения не гарантирован из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике. Поэтому не исключено, что доступность электроэнергии для жителей некоторых стран может сократиться", - подчеркивают они.
В России в текущем году рост тарифов должен составить около пяти процентов. "При сохранении нынешнего уровня роста заработных плат, доступность электричества для наших граждан, как минимум, не снизится", - заключается в исследовании. ria.ru