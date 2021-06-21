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Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии, следует из исследования РИА Новости.

Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. В Казахстане кВт.ч, таким образом, стоит чуть больше двух рублей.

В России средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место заняла Украина, где электроэнергия в пересчете на российскую валюту стоит 4,5 рубля, передает ria.ru.

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии

Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии
Россия стала второй среди стран Европы по дешевизне электроэнергии


Цены и их динамика

На четвертом месте расположилась Белоруссия, где кВт.ч в пересчете на российскую валюту стоит около пяти рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.

Дороже всего электроэнергия для населения в рублевом эквиваленте стоит в Германии - 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

"Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зеленой" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций", - отмечают эксперты.

Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения – регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений.

"При сравнении с прошлым годом в большей части европейских государств отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 24 странах из 40, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине, в Казахстане, Польше, Турции и в Люксембурге. В этих странах подорожание составило более 10%", - указывают эксперты.

Снизились цены в 16 государствах. Наиболее существенно - в Нидерландах (-33,8%), на Кипре (-24,1%) и в Швеции (-19,9%). В России электроэнергий подорожала на 3,8%, что не выше уровня инфляции.

Доступность электроэнергии

По заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг также был подготовлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Лидером стала Исландия: жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату более 27 тысяч кВт.ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

На втором месте по объему доступного электричества находится Норвегия, жители которой могут приобрести на среднемесячную зарплату 26,8 тысячи кВт.ч. Помимо названных стран более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Лихтенштейна и Нидерландов.

"Россия занимает в рейтинге десятое место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести порядка 13,4 тысячи кВт.ч. РФ по данному показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану", - оценили эксперты.

Последнее место по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, занимает Молдова. Жители этой страны способны себе позволить только 3,6 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть почти в восемь раз меньше, чем граждане Исландии. Тарифы на электроэнергию в Молдове далеко не самые высокие, однако уровень зарплат - низкий.

Прогнозы

В 2021 году тарифы на электричество в Европе могут вырасти вследствие более холодной погоды и более высоких цен на энергоносители, прогнозируют эксперты. "При этом соответствующий рост доходов населения не гарантирован из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике. Поэтому не исключено, что доступность электроэнергии для жителей некоторых стран может сократиться", - подчеркивают они.

В России в текущем году рост тарифов должен составить около пяти процентов. "При сохранении нынешнего уровня роста заработных плат, доступность электричества для наших граждан, как минимум, не снизится", - заключается в исследовании.
ria.ru
  • Сегодня, 07:50
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