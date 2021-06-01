Dnestr.TV

 
0

Унионистов из AUR не пустили в Приднестровье, расстелив перед автобусом металлические шипы

Унионистов из AUR не пустили в Приднестровье, расстелив перед автобусом металлические шипы

Унионистов из Молдовы не пустили в Приднестровье. Как пишет «Комсомольская правда», молдавские унионисты направлялись в сторону Рыбницы, чтобы агитировать местное население голосовать за них на предстоящих 11 июля парламентских выборах. Однако на контрольно-пропуском пункте перед автобусом с ними расстелили металлическую ленту с шипами.

«Тут вот какая мысль в голову пришла: то, что автобус AUR не пустили в Приднестровье, унионисты должны воспринимать, как благо. Потому как было бы очень не забавно наблюдать, как приднестровцы, отметившие в эти дни очередную годовщину Трагедии в Бендерах, отреагировали на призывы унионистов поскорее войти в лоно матери-родины – Румынии. В худшем случае надавали бы пинков, в лучшем – добавили бы еще и подзатыльников», – прокомментировал ситуацию автор статьи в «kp.md».

Румынская партия консерваторов «Альянс за объединение румын» (Alianța pentru Unirea Românilor — сокращённо AUR), которую возглавляет сторонник объединения Молдовы и Румынии Джордже Симион, примет участие в досрочных парламентских выборах. Представители партии агрессивно пропагандируют объединение двух стран и нахождение Приднестровья в составе Молдовы, пишет novostipmr.com.

Именно сторонники «унири» были в авангарде национализма, захлестнувшего Молдавию в конце 80-х – начале 90-х годов. Инициированное ими движения привело к массовым протестам на левобережье Днестра и воссозданию республики Приднестровья. И именно националисты были зачинщиками вооружённого конфликта между Молдовой и Приднестровьем, остановленного Россией и миротворческой миссией под её руководством.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна