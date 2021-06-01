Унионистов из Молдовы не пустили в Приднестровье. Как пишет «Комсомольская правда», молдавские унионисты направлялись в сторону Рыбницы, чтобы агитировать местное население голосовать за них на предстоящих 11 июля парламентских выборах. Однако на контрольно-пропуском пункте перед автобусом с ними расстелили металлическую ленту с шипами.
«Тут вот какая мысль в голову пришла: то, что автобус AUR не пустили в Приднестровье, унионисты должны воспринимать, как благо. Потому как было бы очень не забавно наблюдать, как приднестровцы, отметившие в эти дни очередную годовщину Трагедии в Бендерах, отреагировали на призывы унионистов поскорее войти в лоно матери-родины – Румынии. В худшем случае надавали бы пинков, в лучшем – добавили бы еще и подзатыльников», – прокомментировал ситуацию автор статьи в «kp.md».
Румынская партия консерваторов «Альянс за объединение румын» (Alianța pentru Unirea Românilor — сокращённо AUR), которую возглавляет сторонник объединения Молдовы и Румынии Джордже Симион, примет участие в досрочных парламентских выборах. Представители партии агрессивно пропагандируют объединение двух стран и нахождение Приднестровья в составе Молдовы, пишет novostipmr.com.
Именно сторонники «унири» были в авангарде национализма, захлестнувшего Молдавию в конце 80-х – начале 90-х годов. Инициированное ими движения привело к массовым протестам на левобережье Днестра и воссозданию республики Приднестровья. И именно националисты были зачинщиками вооружённого конфликта между Молдовой и Приднестровьем, остановленного Россией и миротворческой миссией под её руководством. novostipmr.com