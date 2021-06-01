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В Хмельницкой области на Днестре спасли людей на дрейфовавшей лодке

В Хмельницкой области на Днестре спасли людей на дрейфовавшей лодке

Лодка с семью людьми вышла из строя и дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области.

В Хмельницкой области на реке Днестр спасли группу из семи человек, которые вследствие поломки лодки дрейфовали, сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в понедельник, 21 июня.

Как сообщается, накануне в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи села Куражин дрейфует лодка с людьми на борту, которые подают сигналы о помощи.

Выяснилось, что лодка с семью людьми вышла из строя и дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области.

Спасатели оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу. В результате инцидента никто не травмировался.

Как сообщалось, из-за обильных осадков в двух регионах Украины остаются подтопленными почти 250 домов.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:26
  • DTV
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