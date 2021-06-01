ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли восемь компаний, включая МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания", и 78 физических лиц, в том числе бизнесмены Михаил Гуцериев и Алексей Олексин, сын президента Дмитрий Лукашенко. Постановление Совета ЕС о новых запретительных мерах и список попавших под санкции лиц и компаний опубликованы в понедельник в Официальном журнале Евросоюза.
Санкции вступают в силу с момента публикации. Всем фигурантам этого списка закрыт въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза подлежат заморозке. Помимо этого, внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, согласно которому синхронные с Евросоюзом санкции против Белоруссии ввели США, Канада и Великобритания, передает ТАСС.
"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в постановлении Совета ЕС.
Компании В черный список ЕС вошли: ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ), ОАО "Белаз" (Белорусский автомобильный завод), OOO "Logex" (компания "Логекс"), ЗАО "Новая нефтяная компания" (ННК), экспортная компания ООО "Сохра", складская компания "Bremino Group", ООО "Глобалкастом - менеджмент", а также "Госпредприятие Белаэронавигации", занимающееся контролем воздушного трафика.
С ними европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения, помимо реализации существующих контрактов.
Бизнесмены и чиновники В черном списке физических лиц значатся имена российского предпринимателя, основателя, президента и председателя совета директоров нефтяной компании "Русснефть" и председателя совета директоров холдинга "Сафмар" Михаила Гуцериева (с Белоруссией его связывает "Славкалий" и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината - прим. ТАСС) и Алексея Олексина (его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами "Табакерка" - прим. ТАСС), министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, Кроме того, в черный список попали жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings/Dana Astra, концерн "Белхудожпромыслы" и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко, экс-командир Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николай Карпенков, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и другие.
Сигнал ЕС Совет ЕС пояснил, что из включенных в черный список "семь физических и одно юридическое лицо ("Белаэронавигация" - прим. ТАСС), попали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги". "Среди тех, кто попал в список, также есть несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду. Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка [президента] Александра Лукашенко обходится им очень дорого", - говорится в документе.
Как поясняет Совет, с сегодняшнего дня ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы, в случае обнаружения в странах ЕС, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства тем, кто включен в список. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через страны ЕС.
Только начало ЕС готовится также впервые ввести против Белоруссии экономические санкции, нацеленные на целые сектора экономики страны.
Как сообщил журналистам министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в кулуарах встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, Совет ЕС в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет, в частности, об ограничениях экспорта в ЕС калийных удобрений, нефтехимической продукции и санкций против финансового сектора Белоруссии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение экономических санкций против Минска продолжится на встрече глав государств ЕС 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита. Боррель отметил, что ограничения будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, однако о конкретных секторах говорить пока преждевременно.
К введению западных санкций против своей страны глав МИД ЕС призвала и специально приглашенная на рабочий завтрак в Люксембурге Светлана Тихановская. tass.ru