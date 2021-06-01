Dnestr.TV

 
0

Стартовала ежегодная профилактическая акция «Засветись»

Стартовала ежегодная профилактическая акция «Засветись»

В 2020-ом в Приднестровье зарегистрировано более 120 аварий, в результате которых погибли четыре человека и 37 получили ранения различной степени тяжести. По статистике, каждое третье ДТП связано с наездом на пешеходов. Чтобы стать видимым на дороге в тёмное время суток, рекомендуется использовать на одежде или рюкзаках светоотражающие элементы.

В рамках профилактической операции госавтоинспекторы вручают пешеходам и велосипедистам специальные жилеты и значки. Внимание водителей автотранспорта обращают на то, что во время движения нужно соблюдать скоростной режим и не следует отвлекаться от управления, передает пресс-центр МВД ПМР.

С начала этого года в Приднестровье произошло 48 дорожно-транспортных происшествий. Из них 17 – это наезды на пешеходов. Три человека погибли, 17 ранены.

Предотвратить трагические последствия, быть заметным на дороге в ночное время по силам каждому.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • 5 июня будет рабочим днем
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна