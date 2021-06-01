В 2020-ом в Приднестровье зарегистрировано более 120 аварий, в результате которых погибли четыре человека и 37 получили ранения различной степени тяжести. По статистике, каждое третье ДТП связано с наездом на пешеходов. Чтобы стать видимым на дороге в тёмное время суток, рекомендуется использовать на одежде или рюкзаках светоотражающие элементы.
В рамках профилактической операции госавтоинспекторы вручают пешеходам и велосипедистам специальные жилеты и значки. Внимание водителей автотранспорта обращают на то, что во время движения нужно соблюдать скоростной режим и не следует отвлекаться от управления, передает пресс-центр МВД ПМР.
С начала этого года в Приднестровье произошло 48 дорожно-транспортных происшествий. Из них 17 – это наезды на пешеходов. Три человека погибли, 17 ранены.
Предотвратить трагические последствия, быть заметным на дороге в ночное время по силам каждому.