В Министерстве иностранных дел Российской Федерации обсудили проведение встречи в формате «5+2» по молдо-приднестровскому урегулированию. Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
«Коснулись вопросов Приднестровья, рассмотрели вопрос формата встречи "3+2" и возможность проведения в этом году встреч в формате "5+2". Возможно, они будут также достаточно продуктивным дополнением в нашей работе», - отметила она.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул потенциал ОБСЕ как площадки для диалога по урегулированию проблем, в том числе конфликта между Молдовой и Приднестровьем, передает novostipmr.com.
Переговоры в формате «5+2» стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии, а затем из-за пандемии коронавируса. В январе выступающая посредником в приднестровском урегулировании ОБСЕ призвала стороны к выполнению обязательств, взятых ими на себя по итогам переговоров в Берлине (2016 год) и Вене (2017 год). Приднестровье выполнило все взятые на себя обязательства, при этом Кишинёв не спешит исполнять соглашения.
Нереализованными остаются такие обязательства, как отказ от взаимного уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра, выработка механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей и другие.
Формат «5+2» - это «Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». Молдова и Приднестровье в нём выступают как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели.
Посредники и наблюдатели переговорного процесса 3 июня приехали в Приднестровье с рабочим визитом, в ходе которого встретились с Президентом ПМР. novostipmr.com