Партия социалистов РМ выражает возмущение в связи с высказыванием министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал Украину признать молдавский язык «несуществующим». Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 21 июня, на официальном сайте политформирования.
- Делая подобные заявления, официальные представители Румынии срывают со своей страны респектабельную маску и демонстрируют подлинное лицо официального Бухареста. Данные высказывания, наряду со скандальными шовинистическими акциями движения AUR и других унионистских сил в Молдове, свидетельствуют о долгосрочной стратегии поглощения независимой Республики Молдова.
Партия социалистов требует от руководства Румынии официальных извинений и дезавуирования высказываний министра иностранных дел и посла Румынии в Республике Молдова. Мы воспринимаем подобные высказывания как враждебные и оскорбительные в отношении молдавского народа и молдавского языка. Напоминаем, что этноним «молдавский народ» и глотоним «молдавский язык» появились на несколько столетий раньше, чем определения «румынский народ» и «румынский язык».
Для нас названия «молдавский народ» и «молдавский язык», содержащиеся в древних летописях и исторических памятниках, являются священными понятиями. Отрицание молдавской идентичности мы рассматриваем как покушение на основы государственности и независимости нашей страны. Мы настоятельно требуем от зарубежных официальных лиц и дипломатов, аккредитованных в Молдове, проявлять уважение к нашей стране, нашему народу, нашему языку и нашей истории, - говорится в заявлении ПСРМ.
Напомним, что это уже далеко не первая оскорбительная выходка со стороны официальных лиц Румынии. Совсем недавно посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ позволил себе хамское высказывание в адрес сторонников молдавской самобытности.
- Как мы видим, данные высказывания господ Ауреску и Ионицэ не являются частным мнением отдельных лиц, а представляют собой чёткое направление внешней политики Румынии, ориентированное на подавление национальной идентичности молдавского народа, - подчеркнули социалисты.
Напомним, 19 июня, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на дипломатическом форуме в Анталии в субботу обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим.
Глава МИД Румынии вновь призвал Украину, исходя из признания идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком, подтвержденного украинской стороной в апреле 2021 года, признать официально, что "молдавский язык" не существует", - отмечается в сообщении румынского МИД.