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Лавров и генсек ОБСЕ обсудили возможные встречи по Приднестровью в формате "пять плюс два"

Лавров и генсек ОБСЕ обсудили возможные встречи по Приднестровью в формате "пять плюс два"

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Хельга Шмид обсудили возможность проведения в 2021 году встреч в формате "пять плюс два" по Приднестровью (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявила в понедельник генсек организации на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

"Коснулись вопросов Приднестровья, рассмотрели вопрос встреч в формате "три плюс два" и возможность проведения в этом году встреч в формате "пять плюс два". Возможно, они будут продуктивны в дополнение к нашей работе", - сказала она.

"Наконец, обсудили участие в Женевских дискуссиях, где в том числе рассматриваются последствия конфликта в Грузии в 2008 году . Обе стороны подчеркнули важность наращивания гуманитарной деятельности", - добавила Шмид.

Как передает ТАСС, переговоры в формате "пять плюс два" стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии, а затем из-за пандемии коронавируса. В январе выступающая посредником в приднестровском урегулировании ОБСЕ призвала стороны к выполнению обязательств, взятых ими на себя по итогам переговоров в Берлине (2016 год) и Вене (2017 год). Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать. Нереализованными остаются такие обязательства, как отказ от взаимного уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра, выработка механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей и другие.
tass.ru
  • Сегодня, 07:43
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