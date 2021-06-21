Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил выход статьи, написанной российским лидером Владимиром Путиным, в Германии. Песков заявил, что публикация статьи, посвященной началу Великой Отечественной войны, именно в Германии связана с тем, что президент уже неоднократно в диалоге с Германией принимал решение обратиться и изложить свое видение, а также отметил, что Германия сама стала первой жертвой нацизма, передает ria.ru
Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня - в День памяти и скорби. Песков отметил, что этот день - святой день для любого россиянина, для любого человека, который живет на пространстве бывшего Советского Союза.
"И мы знаем, что, наверное, первой жертвой нацизма стала сама Германия. И именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, именно Германия напала на Советский Союз и эта тема, очень важна и для немцев, и важна для нас, для россиян. И поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение именно обратиться, чтобы изложить свое видение", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что публикация будет на немецком, поскольку это язык Германии. По словам Пескова, статья также будет опубликована на русском, на немецком, на других языках на сайте президента РФ. Пресс-секретарь отметил, что не имел возможности ознакомиться со статьей.