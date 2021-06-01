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В Молдове Агентство государственных услуг объявляет о возможности выдачи удостоверения личности в день выборов

В Молдове Агентство государственных услуг объявляет о возможности выдачи удостоверения личности в день выборов

Граждане, не имеющие действующего удостоверения личности, в день досрочных парламентских выборов смогут обратиться в Агентство государственных услуг (ASP) с просьбой о временном удостоверении личности, которое будет выдано бесплатно.

«Начиная с 11 июня ASP обеспечивает изготовление удостоверений личности для граждан Республики Молдова с правом голоса на основании всех заявлений, поданных в период с 11 июня 2021 года по 8 июля 2021 года включительно, до 9 июля 2021 года и если крайний срок для заказа превышает эту дату, независимо от оплаченного тарифа», — говорится в пресс-релизе ASP, передает nokta.md

Граждане Республики Молдова, которые будут запрашивать удостоверение личности по пятницам и субботам до дня выборов, смогут получить во время обращения в эти дни временное удостоверение личности, которое будет выдано с оплатой в установленном порядке.

«Чтобы эффективно организовать процесс раннего страхования с использованием документов, удостоверяющих личность, мы советуем гражданам Молдовы с правом голоса проверить действительность документов, удостоверяющих личность, которые они имеют, и связаться с многофункциональными центрами ASP для получения действительных документов путем проведения избирательные выборы 11 июля 2021 г.», — говорится в пресс-релизе.

ASP предлагает администрации пенитенциарных учреждений и изоляторов уголовного преследования, специализированных учреждений социальной помощи или медицинских учреждений принять меры по предоставлению удостоверений личности гражданам Республики Молдова с правом голоса в этих учреждениях.

Все услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной записи (за исключением услуг регистрации транспортных средств и регистрации смерти). Предварительная запись осуществляется через официальный сайт Агентства www.asp.gov.md или по телефонам по контактным номерам многофункциональных центров, а также через Колл-центр по телефону 14909.

nokta.md
  • Сегодня, 08:03
  • DTV
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