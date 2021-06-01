Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В Приднестровье уже стало традицией проводить в этот день акцию «Свеча памяти», отдавая дань уважения павшим защитникам родины.
В Слободзее к Мемориалу Славы пришли этим утром глава госадминистрации Василий Тищенко и председатель горрайсовета Татьяна Залевская, депутаты района, руководители общественных организаций и жители города. Мемориал Славы осветили зажжённые лампады, а алые гвоздики легли на гранитные плиты в знак памяти и скорби, благодарности и уважения, передает novostipmr.com.
В Григориополе в 4 часа утра на мемориале «Скорбящая Мать» провели митинг-реквием. В центре площади было установлено горящее число «1418». Участие в церемонии приняли руководители города и района, представители трудовых коллективов и школьники. Все они возложили свечи и цветы к Вечному огню и мемориалу. В память об ушедших из жизни героев григориопольчане объявили минуту молчания. За 60 секунд метронома участники митинга вспомнили тех, кто остался в списках на мемориальных досках и в памяти живых.
В Дубоссарах рано утром горожане собрались на Мемориале Воинской Славы, чтобы зажечь свечи в память обо всех погибших в годы войны. Из зажженных свечей выложили слово «Память». В акции в числе других жителей Дубоссар приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Владимир Зайчук и Владимир Костенко.
В Рыбнице рано утром митинг памяти и скорби «Набат войны нам вновь стучит в сердца» организовали на Обелиске Славы. На мероприятие рыбничане пришли со свечами, которые возложили к подножию памятника в знак безмерной благодарности и уважения к павшим в годы войны. Из 500 зажжённых лампад участники акции выложили фразу «Скорбим…80». Глава госадминистрации Виктор Тягай и председатель Совета народных депутатов Вадим Лозовский зажгли лампады и возложили цветы к Вечному огню, а также к памятнику жертвам фашизма. novostipmr.com