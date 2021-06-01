Dnestr.TV

 
0

Свечи памяти зажгли по всему Приднестровью

Свечи памяти зажгли по всему Приднестровью

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В Приднестровье уже стало традицией проводить в этот день акцию «Свеча памяти», отдавая дань уважения павшим защитникам родины.

В Слободзее к Мемориалу Славы пришли этим утром глава госадминистрации Василий Тищенко и председатель горрайсовета Татьяна Залевская, депутаты района, руководители общественных организаций и жители города. Мемориал Славы осветили зажжённые лампады, а алые гвоздики легли на гранитные плиты в знак памяти и скорби, благодарности и уважения, передает novostipmr.com.

В Григориополе в 4 часа утра на мемориале «Скорбящая Мать» провели митинг-реквием. В центре площади было установлено горящее число «1418». Участие в церемонии приняли руководители города и района, представители трудовых коллективов и школьники. Все они возложили свечи и цветы к Вечному огню и мемориалу. В память об ушедших из жизни героев григориопольчане объявили минуту молчания. За 60 секунд метронома участники митинга вспомнили тех, кто остался в списках на мемориальных досках и в памяти живых.

В Дубоссарах рано утром горожане собрались на Мемориале Воинской Славы, чтобы зажечь свечи в память обо всех погибших в годы войны. Из зажженных свечей выложили слово «Память». В акции в числе других жителей Дубоссар приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Владимир Зайчук и Владимир Костенко.

В Рыбнице рано утром митинг памяти и скорби «Набат войны нам вновь стучит в сердца» организовали на Обелиске Славы. На мероприятие рыбничане пришли со свечами, которые возложили к подножию памятника в знак безмерной благодарности и уважения к павшим в годы войны. Из 500 зажжённых лампад участники акции выложили фразу «Скорбим…80». Глава госадминистрации Виктор Тягай и председатель Совета народных депутатов Вадим Лозовский зажгли лампады и возложили цветы к Вечному огню, а также к памятнику жертвам фашизма.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Про нас иначе. Винодельня в Мирчештах
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • 5 июня будет рабочим днем
  • С 31 мая российское консульство в Тирасполе возобновляе ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна