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Гидрологи Молдовы предупреждают о повышении уровня воды в Днестре на участке Григориополь-Талмаза

Гидрологи Молдовы предупреждают о повышении уровня воды в Днестре на участке Григориополь-Талмаза

Государственная гидрометеорологическая служба РМ объявила гидрологическое предупреждение о повышении уровня воды в Днестре на 22-25 июня, сообщает moldpres.md.

По словам гидрологов, прогноз связан с увеличением спуска воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 500 кубометров в секунду.

«Гидрологический центр прогнозирует на период с 22 по 25 июня повышение уровня воды по сравнению с уровнем 21 июня на участке Григориополь-Талмаза на 0,3-1,0 метр. Вода будет стекать в пределах малого русла», - указывают в Гидрометослужбе.

В этом контексте Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ предупреждает, что «местная публичная администрация, хозяйствующие субъекты, под которыми находятся водохранилища, должны обратить внимание на состояние плотин, мостов и водных путей».

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на текущую неделю температуру до 33 градусов по Цельсию и дожди разной интенсивности в центре и на юге страны.

moldpres.md
фото: WordPress.com
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