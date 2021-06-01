В бендерском горсовете обсудили организацию детского летнего отдыха. Спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» в этом сезоне не сможет принять желающих, так как нуждается в ремонте.
Дальнейшая судьба лагеря «Лира» пока тоже неизвестна. Долгое время лагерь был заброшен, находился в частных руках, недавно его вернули в муниципальную собственность. Это место отдыха советских пионеров и памятник истории и архитектуры XIX века. На территории бывшего лагеря расположена дача врача Флеммера, смотровая башня и памятник герою-комсомольцу.
Мнения по поводу лагеря разделились. Депутаты уверены, что необходимо сохранить направленность этого объекта.
«В течение двух лет город не имеет лагеря для оздоровления детей в летнее время. Лагерь "Юность" закрыт, он требует определенных вложений. Мы рассматривали обращение Олега Петрика о том, что у нас есть потенциальная возможность иметь круглогодичный лагерь», – сказал председатель Бендерского горсовета народных депутатов Юрий Кара.
Как сообщила первый заместитель главы госадминистрации г. Бендеры Людмила Шеленкова, на сегодняшний день, по предварительной оценке, необходимо более трех миллионов рублей только на восстановление объектов культурного наследия, не считая остальные объекты, часть из которых вообще подлежит сносу.
Теперь городу предстоит решить дальнейшую судьбу бывшего пионерского лагеря. В прошлом году горсовет провёл конкурс на лучший проект восстановления спортивно-оздоровительного лагеря «Лира». Вопрос по-прежнему остаётся на рассмотрении депутатской комиссии.