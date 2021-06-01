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Вадим Красносельский провел встречу со столичным руководством, тираспольскими и днестровскими депутатами

Вадим Красносельский провел встречу со столичным руководством, тираспольскими и днестровскими депутатами

В зале заседаний Государственной администрации Тирасполя и Днестровска прошла встреча Президента с руководством города и народными избранниками. Формат – диалогово-дискуссионный. Говорили на самые разные темы. Главу государства спрашивали о нынешнем положении дел во внешней политике и исторических аспектах, приведших к современным реалиям. Вадим Красносельский подчеркнул, что приднестровцы, несмотря на десятилетиями звучащие ложные обвинения, никогда не выступали в роли сепаратистов. Разрушение страны – дело рук элит Молдовы.

«Я всегда открыто довожу свою позицию на этот счет, делая отсылки к официальным документам, и жду, когда будет озвучено мнение с другого берега. Но там молчат. Потому что им нечего ответить на факты», – отметил Вадим Красносельский.

Президент ПМР упомянул трагические для приднестровцев события 2 марта и 19 июня 1992 года, а также остановился на дате 19 июня 2021 года, отметив, что в то время, когда приднестровцы скорбели о жертвах молдавского национализма, в Бельцах (РМ) открывали памятник тем, кто пришел на приднестровскую землю со смертоносным оружием, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства рассказал о сложностях переговорного процесса и попытках – пока тщетных – его активизировать и наполнить практическим содержанием. «Очень сложно вести переговоры с теми, кто постоянно норовит обмануть, толкнуть в спину... Но приднестровская позиция неизменна: как бы ни было трудно, мы будем продолжать переговорный процесс», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Блок вопросов был посвящен пандемии. Президенту выразили благодарность за своевременное создание Оперативного штаба и принятие решений, в том числе непопулярных, за взятую на себя ответственность и личную вовлеченность во все процессы, связанные с противостоянием распространению коронавируса. Говорили на встрече о тратах на борьбу с COVID, о готовности на случай новой волны заболеваемости, о прививочной кампании и сертификации, которую, по словам Вадима Красносельского, в мире превратили в очередной инструмент политических манипуляций.

Обсуждали на встрече тему инфраструктурного преображения города. Отмечено, что финансовые вложения нескольких лет в эту сферу превысили три сотни миллионов. Отремонтировано 67 объектов. Говорили о дальнейших планах – завершении реконструкции ПГУ, создании музейного квартала, приведении в порядок набережной. На более долгосрочную перспективу – переход от благоустройства центрального сектора к инфраструктурному обновлению микрорайонов. Речь зашла о судьбе городского стадиона и строительстве локальных физкультурных зон, а также о ремонте стадиона в Днестровске. Главу государства просили о содействии в организации ремонта дорожного полотна на участке, ведущем от приемного покоя к реанимационному отделению днестровской горбольницы. Поднята проблема обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений. Говорили о механизме эффективного содержания и обслуживания социально значимых объектов.

Отмечено, что Тирасполь, в силу особой статусности, требует повышенного внимания. Вадим Красносельский напомнил о законе о статусе столицы, который долгое время не исполнялся, но теперь обрел практическую наполненность. Глава государства подчеркнул, что подтверждение тому – динамичное инфраструктурное преображение Тирасполя.

Был поднят вопрос бюджетного планирования. Обсуждали аспекты, связанные с геодезией и отсутствием земельного кадастра. Спрашивали, есть ли надежда, что сотни частных домовладений Тирасполя будут включены в канализационную систему. Отмечено, что проблема не только и не столько в прокладке сетей, сколько в отсутствии перекачивающих насосных станций. Не остался без внимания вопрос завышенной стоимости услуг ряда обслуживающих организаций. Обсуждали туризм. Дискутировали о необходимости развития сети велодорожек и благоустройстве пешеходных зон.

Говорили на тему жилищного строительства, в частности по президентской программе, о субсидировании бюджетников на приобретение квартир на вторичном рынке, а также о проблематике десятилетиями пустующих строений, в том числе аварийно-опасных. Отмечено, что в Тирасполе как минимум два десятка многоэтажек требуют сноса либо капитального ремонта. При этом отсутствует переселенческий – так называемый маневренный – жилфонд. Вадим Красносельский считает целесообразным прибегнуть в этой ситуации к возможностям вторичного рынка жилья.

Не обошли вниманием вопросы молодежной политики. Говорили о хорошем качестве приднестровского образования. Обсудили вопрос дефицита квалифицированных кадров рабочих специальностей и меры, принимаемые на государственном уровне для решения этой проблемы. Президента спрашивали, есть ли вероятность создания в республике обучающей платформы для подготовки управленцев, которая стала бы своего рода социальным лифтом для молодых специалистов. Глава государства идею поддержал, отметив, что такое образование должно быть базовым: готовить надо системных администраторов, которые могли бы профессионально реализоваться на различных площадках, подчеркнул Вадим Красносельский. Эту инициативу проработает специально созданная комиссия.


president.gospmr.org
  • Сегодня, 06:53
  • DTV
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