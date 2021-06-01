Количество миллионеров в мире превысило 56 млн в 2020 году, новыми богатыми стали в год пандемии более 1% взрослых людей. Росту их богатства способствовали выплаты для поддержки экономики, снижение процентных ставок центробанками и рост цен на жилье и активы
Более 5 миллионов человек стали миллионерами во всем мире в 2020 году, несмотря на экономический ущерб от пандемии COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Credit Suisse о мировом богатстве.
По данным исследования, число миллионеров в мире за год выросло на 5,2 млн, до 56,1 млн. Таким образом более 1% взрослых людей в мире впервые стали миллионерами в пандемию. Восстановление фондовых рынков и рост цен на жилье помогли увеличить их благосостояние, передает forbes.ru
По оценке авторов доклада о глобальном богатстве, рост благосостояния новых миллионеров оказался «полностью оторванным» от экономических проблем, вызванных пандемией. Экономист и автор доклада Энтони Шоррокс сказал, что пандемия оказала «острое краткосрочное воздействие на мировые рынки», но оно «в значительной степени было обращено вспять к концу июня 2020 года».
«Мировое богатство не только сохраняло устойчивость перед лицом таких потрясений, но и фактически быстро росло во второй половине года», — отметил Шоррокс. Однако в 2020 году разница в благосостоянии между взрослыми увеличилась. Экономист отметил, что если бы рост цен на активы, такой же как рост цен на жилье, был исключен из анализа, «то глобальное благосостояние домашних хозяйств вполне могло бы упасть».«В более низких диапазонах богатства, где финансовые активы менее распространены, богатство имеет тенденцию стоять на месте или, во многих случаях, регрессировать», — добавил автор доклада. По его словам, некоторые из факторов, повлиявших на рост богатства «могут самокорректироваться с течением времени». Так, «процентные ставки в какой-то момент снова начнут расти, и это снизит цены на активы».
Общее мировое богатство выросло на 7,4%, говорится в исследовании. С начала века число людей с состоянием от $10 000 до $100 00 увеличилось более чем в три раза: с 507 млн в 2000 году до 1,7 млрд в середине 2020 года. Авторы доклада отметили, что этот рост отражает «растущее процветание развивающихся экономик, особенно Китая, и расширение среднего класса в развивающихся странах». Главный инвестиционный директор Credit Suisse Наннет Хехлер-Файд'Эрбе сказала: «Нельзя отрицать, что действия правительств и центральных банков по организации массовых программ перевода доходов для поддержки физических и юридических лиц, наиболее пострадавших от пандемии, и путем снижения процентных ставок успешно предотвратили полномасштабный глобальный кризис».
Она добавила, что скорей всего, снижение процентных ставок центробанками оказало наибольшее влияние на ситуацию. «Это главная причина, по которой цены на акции и цены на жилье процветают, и это напрямую отражается на наших оценках благосостояния домашних хозяйств», — отметила она. По оценке Хехлер-Файд'Эрбе, эти вмешательства «обошлись очень дорого». «Государственный долг по отношению к ВВП вырос во всем мире на 20 процентных пунктов и более во многих странах», — уточнила инвестиционный директор. «Щедрые выплаты из государственного сектора домашним хозяйствам привели к тому, что располагаемый доход домашних хозяйств был относительно стабильным и даже вырос в некоторых странах», — сказала она.